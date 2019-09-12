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  3. ABD'den Polonya'ya 6,5 milyar dolarlık F-35 satışı

ABD'den Polonya'ya 6,5 milyar dolarlık F-35 satışı

ABD'den Polonya'ya 6,5 milyar dolarlık F-35 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35A tipi beşinci nesil savaş uçağının Polonya'ya satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada,  "Dışişleri Bakanlığı, muhtemel dış askeri satış kapsamında 6,5 milyar dolar  değerinde 32 F-35 müşterek taarruz savaş uçağı ve ilgili elemanlarının Polonya'ya  satışını onaylama kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, satışa, konvansiyonel uçuş-kalkış yapabilen 32 adet F-35A  tipi uçağın yanı sıra 33 F-135 yedek motor ile uçağın elektronik harp sistemleri  gibi birçok parçanın da dahil olduğu bildirildi.
 
Ajansın açıklamasında ayrıca, "Bu satış Polonya'ya bölgedeki  saldırganlıkları caydırmak konusunda güvenilir bir savunma kabiliyeti  kazandıracak ve ABD kuvvetleri ile ortak çalışabilirliğini sağlayacaktır."  değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Polonya, Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 filolarını yenileme çabalarının  bir parçası olarak F-35 alımına ilişkin talebini ABD'ye mayıs ayında sunmuştu.
 
Varşova yönetiminin, ülkenin askeri modernizasyonu kapsamında, 2026  yılına kadar 47 milyar dolar askeri harcama yapması bekleniyor.
 
ABD'den 2017'de 10,5 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma  sistemi alan Polonya, son zamanlarda HMARS roket sistemleri, stand off  füzelerinin yanı sıra değeri 2 milyar doları bulan askeri alımlar yapmıştı.

AA
 
 

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