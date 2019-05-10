ABD'den nükleer müzakere çağrısı: Kapı açık

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Biegun'un, Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'ya nezaket ziyaretinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Biegun, Kuzey Kore'nin müzakerelere dönüşü için kapının açık olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Bakan Kang'ın, görüşme sırasında, Kuzey Kore'nin dün fırlattığı füzelerin, Koreler arası bağları iyileştirme ve askeri tansiyonu azaltma çabalarına hiçbir şekilde yardımcı olmayacağına dair endişelerini dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kang, (Kore Yarımadası'nın) nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve kalıcı bir barışın sağlanması için Güney Kore, Kuzey Kore ve ABD arasında ciddi diyalogların yapılmasının önemini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklar, nezaket ziyaretinin ardından Biegun ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Lee Do-hoon'un, müttefiklerin Kuzey'in nükleer silahlardan arınması, insani yardım, yaptırımlar ve Koreler arası ilişkilere yönelik yaklaşımlarını koordine etmeyi amaçlayan ortak bir "çalışma grubu" toplantısına başkanlık ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin perşembe günü yerel saatle 16.30'da Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığı ve fırlatılan 2 kısa menzilli füzenin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını kaydetmişti.

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.

(AA)