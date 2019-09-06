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ABD'den İran'a yaptırım açıklaması

ABD'den İran'a yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına son vermesinin gündemde olmadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Macron bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki lider, dijital satış vergileri görüşmelerinin başarıyla tamamlanması ve İran'ın Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer ve ticaret özgürlüğünü tehdit eden eylemlerine son verilmesinin bir zorunluluk olduğu konusunda mutabık kaldı.

Donald Trump ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına son vermesinin şu anda gündemde olmadığını da belirtti.

(AA)

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