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27 Ekim 2020 Salı 00:12 | Son Güncelleme:

ABD'den İran Petrol Bakanı ve bakanlığına yaptırım

ABD'den İran Petrol Bakanı ve bakanlığına yaptırım
AA

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince, İran Petrol Bakanlığı ile ilişkili birden fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uygulanacağı açıkladı.

Bu kapsamda, aralarında İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu söz konusu kuruluşların üst düzey yetkililerinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, söz konusu yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü için gelir oluşturan petrolün tedariğini sağlayanları hedef aldığı vurgulandı.

Ayrıca Hazine Bakanlığının açıklamasında, yakın zamanda Venezuela'ya İran petrolünün satışına dahil olan 4 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran rejiminin, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için petrol sektörünü kullandığını savundu.

Mnuchin, "İran rejimi, terör örgütlerine ve nükleer programına sağladığı desteği, İran halkının ihtiyaçlarını göz ardı ederek önceliklendiriyor." ifadesini kullandı.

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