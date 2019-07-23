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ABD'den ilginç iddia! 'Düşürmüş olabiliriz'

ABD'den ilginç iddia! 'Düşürmüş olabiliriz'

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) da düşürmüş olabileceklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğmiz hafta ABD Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda  ikinci bir İran İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmüş olabilir.

ABD Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'a ait İHA'nın ABD'ye ait savaş gemisini tehdit etmesi üzerine düşürüldüğünü açıklamıştı. Ancak İran tarafından yapılan açıklamada ABD'nin iddiası yalanlanmıştı.

General Kenneth McKenzie yaptığı açıklamada, “Bir İHA düşürdüğümüze eminiz, ikinci bir İHA daha düşürmüş olabiliriz” dedi.

Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, "Geçen hafta ikinci bir İHA daha düşürdük ancak doğrulamak için çalışıyoruz" dedi.

(star.com.tr)

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