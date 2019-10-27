ABD, F-35'lere daha fazla füze gizlemenin peşinde!

ABD'nin silah şirketi Lockheed Martin'nin, ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı ile birlikte 2019'un başlarında, F-35C ile uyumlu havadan havaya atılan hipersonik füze konusunda çalışma yaptığı ortaya çıktı. Hipersonik füzenin yıl sonuna kadar test aşamalarına geçeceği iddia edildi.

F-35'İN İÇ SİLAH BÖLMESİ BÜYÜTÜLECEK!

Lockheed, içeride silah taşımak üzere tasarladığı F-35A ve F-35C savaş uçağı dörtten fazla AIM-120 füze taşıyamıyor. Uçağın iç düzeni fazla cephane için yer olmadığı bilinmekteyken yeni geliştirilen hipersonik füzenin F-35’in iç silah bölmesine sığmayacak kadar büyük olması ortaya bazı problemleri çıkarıyor. Lockheed'in bu problemi aşmak için 4 olan füze taşıma kapasitesini, altıya çıkarmak için özel bir raf geliştirdiği ileri sürüldü.