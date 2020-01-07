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  3. ABD'den flaş Süleymani açıklaması:Trump'ın aldığı karar hukuka uygun

ABD'den flaş Süleymani açıklaması:Trump'ın aldığı karar hukuka uygun

ABD'den flaş Süleymani açıklaması:Trump'ın aldığı karar hukuka uygun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kasım Süleymani suikastıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Trump'ın aldığı karar hukuka uygun." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yapılan açıklamada, "Kasım Süleymani'nin Bağdat'a diplomatik bir misyon çerçevesinde gittiğine inanan var mı?Doğru değil. Bu yalanları daha önce de duyduk. Suudi yetkililere ulaşıp bunun doğru olmadığını belirttim." dedi. 

ASKERİ VE EKONOMİK ADIMLAR ATABİLİRİZ

Pompeo ayrıca ''askeri ve ekonomik adımlar atabiliriz. 2020 yılı İran için kötü geçecek.'' ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo, ABD'nin İran'ın kültürel ve tarihi yerlerini hedef alıp almayacağına yönelik soruya verdiği cevapta "Olası hedefler değerlendirilirken uluslararası hukuk çerçevesinde kalınacak" dedi. Pompeo "Eğer İran kötü bir seçim daha yaparsa Trump geçen hafta olduğu gibi kararlı ve ciddi bir karşılık verecek. Trump'ın aldığı karar hukuka uygun" dedi.


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