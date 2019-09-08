ABD'den flaş ortak devriye açıklaması: Türkiye tanıklık etti

Caggins, Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Amerikan ve Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizması içinde ortak devriye görevi icra etmiştir. Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.

PKK/YPG unsurlarının "gönüllü olarak" bazı bölgeleri nasıl ve ne zaman terk ettiğine ilişkin detaya girmeyen Caggins, "Bugünkü devriye görevi, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verme amacımıza olan bağlılığımızı göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Caggins ayrıca, bu süreçte Koalisyon'un ve (PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu) SDG'nin "DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasına odaklanmaya" devam edeceğini kaydetti.

MSB'den ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla, havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5-7 Ağustos'ta ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde, Güvenli Bölgenin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edildiği belirtilmişti.

Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad'ta şaşırtan görüntüler kaydedildi. Silahlı teröristler sınıra yakın bölgede görüntülendi.

Türkiye ile ABD'nin Güvenli Bölge oluşturma çalışmaları kapsamında PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirilmesinin ardından silahlı teröristler sınırda görüntülendi. Teröristler mevzilere gidip gelirken eline dürbün alan bir teröristin Türkiye tarafını gözlediği görüldü.

ABD ile Türkiye bugün Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirmişti. Devriye öncesi teröristler örgüte ait bez parçalarını indirmişti.

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(AA-İHA)