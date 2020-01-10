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  3. ABD'den F-35B kararı: O ülkeye satışına onay verdiler

ABD'den F-35B kararı: O ülkeye satışına onay verdiler

ABD'den F-35B kararı: O ülkeye satışına onay verdiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Singapur'a 2 milyar 750 milyon dolar değerinde 12 kısa mesafeli kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi beşinci nesil savaş uçağı satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Singapur'a Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar 750 milyon dolar değerinde 12 F-35B (STOVL) tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesini kararlaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Satış ile ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, uçakların yanı sıra 1 yedek F-35 motoru, uçağın elektronik harp sistemleri, komuta-kontrol bilgisayarları gibi bir çok ekipmanın da satış paketine dahil olduğuna işaret edildi.

Satış sürecinin başlaması için Kongre'nin 30 gün içinde söz konusu karara itiraz etmemesi gerekiyor. 

ABD, 8 ortak ülke ile F-35 uçaklarını üç varyant olarak üretiyor. F-35A uçakları normal pistlere uygun konvansiyonel iniş kalkış yapabilirken, F-35B uçakları ise kısa pistlerden kalkış yapabiliyor ve dikey iniş gerçekleştirebiliyor. 

F-35C tipi uçaklar ise donanma için üretilip uçak gemilerine iniş kalkış yapabilecek şekilde tasarlanıyor. 

(AA)


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