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ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Chinook helikopteri satışı

ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Chinook helikopteri satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 830 milyon dolar değerinde 10 CH-47F tipi Chinook ağır nakliye helikopterinin satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 830 milyon dolar değerinde 10 CH-47F tipi Chinook ağır nakliye helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Ajansın bu satış onayını Kongre'ye tebliğ ettiği belirtilen açıklamada, satışın BAE'nin helikopter filosunu büyütmenin yanı sıra ülkenin helikopter destekli müşterek koalisyon operasyonlarındaki katkısını da artıracağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bu satışın bölgedeki askeri dengeleri etkilemeyeceği ifade edildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongre'nin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD'nin, BAE'ye teklif mektubunu sunmasıyla satış görüşmeleri başlamış olacak.


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