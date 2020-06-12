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  3. ABD'den Çin'e yeni misilleme... Uçak gemileri Hint Pasifik'te!
12 Haziran 2020 Cuma 23:15 | Son Güncelleme:

ABD'den Çin'e yeni misilleme... Uçak gemileri Hint Pasifik'te!

ABD'den Çin'e yeni misilleme... Uçak gemileri Hint Pasifik'te!

ABD'nin Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşı iki ülke arasında stratejik bir savaşa dönüşürken, ABD Donanmasına ait uçak gemisi filosunun dörtte birinden fazlası Hint Pasifik bölgesine konuşlandırıldı.

ABD ile Çin arasında ticaret-teknoloji savaşı, koronavirüs pandemisi, Hong Kong ve Güney Çin Denizi'ne askeri konuşlandırmalar nedeniyle tırmanan gerilime yeni bir unsur eklendi.

Sputniknews.com'un yer verdiği habere göre, bu hafta Tayvan'ın Çin'in "yasadışı" ve "vahim düzeyde provokatif" diye kınamasına yol açacak şekilde ABD askeri kargo uçaklarının hava sahası üzerinden uçmasına izin vermesinin ardından, bu kez ABD Donanması'na ait üç uçak gemisi yaklaşık üç yıl aradan sonra Hint Pasifiği sularında devriye görevine çıktı.

Bu, ABD'nin aktif uçak gemisi gruplarının dörtte birinden fazlasının üzerilerindeki savaş uçakları ve helikopterlerin yanısıra eşlikçi kruvazör, destroyerler ve diğer destek gemileriyle birlikte Hint Pasifik bölgesinde faaliyete geçmesi anlamına geliyor. 

Sputnik, çarşamba günü, USS Nimitz uçak gemisinin Kaliforniya'daki San Diego'dan, USS Ronald Reagan uçak gemisinin Japonya'daki Yokosuka'dan demir alarak Pasifik'e yöneldiklerini bildirmişti.

Her ikisi de Nimitz-sınıfı nükleer güçle çalışan uçak gemisinde onlarca savaş uçağı, keşif uçağı, helikopterin yanısıra ileri teknoloji elektronik savaş sistemleri, gemisavar, uçaksavar ve kısa menzilli gemi hava savunma sistemleri bulunuyor.

Bu vuruş grupları, geçen hafta Guam'dan ayrılan USSR Theodore Roosevelt uçak gemisi ile beraber Hint Pasifiği'ne konuşlandırıldı.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, ABD'nin aktif 11 uçak gemisinden 3'ünün eş zamanlı konuşlandırılması, 3 yıl aradan sonra ilk kez bu türden bir güç gösterisi düzenlenmesi anlamına geliyor.

Hawaii'den AP'ye konuşan ABD Donanması Hint Pasifiği Komutanlığı Operasyonlar Direktörü Tuğamiral Stephen Koehler, güçlü şekilde varlık göstermenin rekabetin parçası olduğunu, uçak gemisi vuruş gruplarının da ABD'nin deniz gücünün fenomen sembolleri olduğunu söylerken, üçlü konuşlandırmanın kalıcı sürdürülebilirliğinin olmadığını belirtti.

Çin'in Güney Çin Denizi'nde yavaş ve düzenli askeri mevziler inşa ettiğini, son olarak Spratly (Nanşa) takımadalarında Fiery Cross Resifi'ne uçak konuşlandırdığını anlatan Koehler, Hint Pasifiği'ndeki gemilerin müttefiklerle çalışmayı sürdüreceğini, talimler yapacağını ve tartışmalı bölgelerde devriye görevi yürüteceğini söyledi.

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