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  • ABD'den beklenmedik Orta Doğu talimatı: Uçak gemisi geri dönüyor
28 Kasım 2020 Cumartesi 07:18 | Son Güncelleme:

ABD'den beklenmedik Orta Doğu talimatı: Uçak gemisi geri dönüyor

ABD'den beklenmedik Orta Doğu talimatı: Uçak gemisi geri dönüyor
AA

Hindistan Donanması ile Malabak Tatbikatı'na katılmak üzere Körfez'den ayrılan ABD'nin "USS Nimitz" uçak gemisine Orta Doğu'ya geri dönmesi talimatı verildi. Geminin bölgedeki Amerikan birliklerine destek sağlayacağı kaydedildi.

ABD Donanmasından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir savunma yetkilisi, Nimitz gemisinin beraberindeki savaş gemileri ile Orta Doğu'ya geri döndüğünü söyledi.

AA'da yer alan habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Irak ile Afganistan'daki Amerikan askeri sayısının 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500'e düşürüleceğini hatırlatarak, geminin bölgedeki Amerikan birliklerine destek sağlayacağını belirtti.

Yetkilinin, gemiye geri dönmesi emrinin İran nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden önce verildiğini ifade etmesi dikkat çekti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran'ın nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

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