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ABD'den balistik füze denemesi

ABD'den balistik füze denemesi

ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısından dört füze fırlattı.

NavalNews'in haberine göre, ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska'dan dört Trident II D5 Life Extension balistik füzesi fırlattı. 

İlk ikisi 4 Eylül'de fırlatılan silahsız füzelerin son ikisinin de 6 Eylül'de denendiği belirtildi. 

"DENEMELER FÜZELERİN PERFORMANSINI DENEMEK İÇİN"

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, denemelerin, füzelerin performansının değerlendirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi.

Aslında 2024 yılına kadar hizmet süresiyle üretilen Trident II stratejik silah sisteminin ömrü, yakın geçmişte 2040'ların sonuna kadar operasyonel kalabilmesi için uzatılmıştı.

ABD Donanması Stratejik Sistemler Programları yöneticisi Koramiral Johnny R. Wolfe, "Ülkemizin denizdeki caydırıcılığı, 1960'lardan bu yana ulusal güvenliğimizin kritik bir bileşeni. Bu denemeler, ömrü uzatılan füzelerin güvenirliğini ortaya koymayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

ABD geçen ay da tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta ölçekli seyir füzesini denemişti.

AA

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