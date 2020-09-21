ABD'den Bahreyn'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: Dikkatli olun

ABD Büyükelçiliği, Washington'un gözetiminde Tel Aviv ile Manama arasında imzalanan "ilişkilerin normalleşme" anlaşmasından birkaç gün sonra sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmelerini, çevrelerinden haberdar olmalarını ve yüksek düzeyde dikkatli olmalarını tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, vatandaşlara; dikkat çekmemeye çalışmalarını, çevrelerinden haberdar olmalarını, turistlerin bulunduğu yerlerde dikkatli olmalarını, kalabalıktan kaçınmalarını, seyahat belgelerini güncellemelerini ve acil durumlarda kolayca erişilebilecek yerde muhafaza etmelerini tavsiye etti.

İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.

Anlaşmalar Arap halkları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.