ABD'den 262 Hristiyanı kurtaran imama onur ödülü

BBC'nin haberine göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Plateau eyaletinde Temmuz 2018'de bölgedeki Hıristiyan çiftçileri husumetli oldukları çobanların saldırısından koruduğu için imam Ebubekir'e, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü takdim edildi.

Pompeo, ödül takdimi sırasında yaptığı açıklamada, "Müdahalesi olmasaydı muhtemelen öldürülecek olan başka dini bir topluluğu canı pahasına korudu." dedi.

İmam Ebubekir'i Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de gösterdiği örnek davranış nedeniyle tebrik etmiş ve "Ulusal onur" ödülüne layık görmüştü.

ÇOBAN VE ÇİFTÇİLERİN ÇATIŞMASINDA BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve on binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet, çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.