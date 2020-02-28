Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2212
  • 6,8405
  • 328.237
  • 110418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'deki Türkler camilerde ellerini Mehmetçiğimiz için açtı

ABD'deki Türkler camilerde ellerini Mehmetçiğimiz için açtı

ABD'deki Türkler camilerde ellerini Mehmetçiğimiz için açtı

İslam aleminde mübarek "üç ayların' habercisi Regaip Kandili, Türk Amerikan toplumu tarafından camilerde yapılan programlarla idrak edildi. Türk vatandaşları kandil programında yaptığı dualarda Mehmetçiği ve İdlib şehitlerini de unutmadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türk vatandaşları, Regaip Kandili için camilerde yapılan programlara yoğun katılım gösterdi. Programlarda üç ayların idraki ile birlikte müslümanların birlik beraberlik içinde olması gereğine vurgulanarak, İdlib şehitleri ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için de dualar edildi.

New York'un Brooklyn şehrinde bulunan Eyüp Sultan Camii'inde yapılan kandil programında, Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler üç ayların mahiyeti konusunda bilgi verirken, Türk askerinin başarısı ve ümmetin birliği için dualar okundu.

Türk Amerikan toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Ulu Camii’nde buluşan halk ise yatsı namazı ve mevlidin ardından, İdlib şehitleri ve İslam aleminde yaşanan sıkıntıların çözümü için ellerini duaya kaldırdı.

WASGHINGTON'DA MEHMETÇİĞİMİZE DUA

Açılışını 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.  

Programda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunup salavatlar getirilerek, İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için de dua edildi. 

(AA)


Ünlü oyuncu anne oldu!
'Adamın sakalını takip eder olduk'
Pişti oldular
Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek
Bergüzar Korel çıldırdı: Bedduanın en büyüğünü ediyorum!
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru

Esed rejimine büyük darbe! 1709 rejim askeri, 55 tank ve 3 helikopter imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Güçlü bağışıklığın formülü belli oldu! İşte yapılması gerekenler...

Faydasına inanamayacaksınız! Boğaz ağrısına birebir...