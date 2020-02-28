ABD'deki Türkler camilerde ellerini Mehmetçiğimiz için açtı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türk vatandaşları, Regaip Kandili için camilerde yapılan programlara yoğun katılım gösterdi. Programlarda üç ayların idraki ile birlikte müslümanların birlik beraberlik içinde olması gereğine vurgulanarak, İdlib şehitleri ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için de dualar edildi.

New York'un Brooklyn şehrinde bulunan Eyüp Sultan Camii'inde yapılan kandil programında, Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler üç ayların mahiyeti konusunda bilgi verirken, Türk askerinin başarısı ve ümmetin birliği için dualar okundu.

Türk Amerikan toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Ulu Camii’nde buluşan halk ise yatsı namazı ve mevlidin ardından, İdlib şehitleri ve İslam aleminde yaşanan sıkıntıların çözümü için ellerini duaya kaldırdı.

WASGHINGTON'DA MEHMETÇİĞİMİZE DUA

Açılışını 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.

Programda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunup salavatlar getirilerek, İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için de dua edildi.

(AA)