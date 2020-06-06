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  3. ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı
06 Haziran 2020 Cumartesi 17:24 | Son Güncelleme:

ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı

ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı

ABD'de, George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından başlayan ülke çapındaki eylemler devam ederken, asker ve protestocular ‘Macarena' şarkısı eşliğinde dans etti. Askerlerin, ‘Macarena' şarkısı eşliğinde silahları ve kaskları ile ritim tutarken, şarkının koreografisini yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemler 12'inci gününde... Georgia eyaletindeki Atlanta’da bulunan Centennial Olimpiyat Parkı'nın önünde, Ulusal Muhafız askerleri ve protestocular 90’ların popüler şarkısı ‘Macarena’ eşliğinde dans etti.

Askerlerin, ‘Macarena’ şarkısı eşliğinde silahları ve kaskları ile ritim tutarken, şarkının koreografisini yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Floyd’un ölümünün ardından ülke genelinde çıkan olaylı protestoları azaltmak için hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde saat sekizden gün doğumuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanan Atlanta’da, Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, “Polis departmanımıza oy kullanma hakkını kullanan insanlarla ilgili sokağa çıkma yasağı uygulamaması talimatını verdim" dedi.

(DHA)

ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı
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