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  • ABD'deki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Polislerin erken müdahalesi hayat kurtardı
27 Aralık 2020 Pazar 08:23 | Son Güncelleme:

ABD'deki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Polislerin erken müdahalesi hayat kurtardı

ABD'deki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Polislerin erken müdahalesi hayat kurtardı
DHA

ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ABD’nin Nashville kentindeki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre görüntülerde patlama bölgesine yakın bir sokakta yürüdüğü görülen polisin, köpek gezdiren bir vatandaşı patlamadan önce bölgeye girmemesi adına durduğu belirtildi.

POLİSLERİN ERKEN MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI

Polisler, silah sesi duyulduğuna dair aldıkları ihbardan kısa süre sonra sabah erken saatlerde olay yerine geldi. Karavan tipi aracın bulunmasının ardından ‘Bu alanda tüm binalar şimdi boşaltılmalıdır’ uyarısının yapıldığı belirtildi.

Polislerin, bina kapılarını çalmaya ve bölge sakinlerini tahliye etmeye başladığı ifade edildi. Metro polis şefi John Drake, "Bu memurlar bugün hayat kurtardı" dedi. Yakınındaki binalara zarar veren ve camların kırıldığı patlamada üç kişi yaralandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN POLİSLERE TEBRİK

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, Noel sabahı hayat kurtarmak Nashville şehir merkezindeki binaları tahliye eden, kendilerini tehlikeye atan ve erken müdahalede bulunan altı polisi tebrik etti. Cooper, "Yapılan bu müdahale ekiplerimizin toplumumuz için ne anlama geldiğini yeniden anlamamızı sağladı" dedi. 

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