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  3. ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 839'a çıktı

ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 839'a çıktı

ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 839'a çıktı

ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında, 2019 başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 800'ü geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı. Açıklamada, New York başta olmak üzere ülkenin 23 eyaletinde görülen salgında, 2019 başından bu yana 839 kızamık vakasına rastlandığı belirtildi. Ayrıca geçen haftadan bu yana görülen 75 kızamık vakasından 66'sının New York'ta tespit edildiği vurgulandı. ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor. ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuştu ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden nüksetti. New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık hastalığı nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.

(AA)

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