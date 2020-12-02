ABD'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü

ABD’nin Utah eyaletinin ücra bir bölgesinde 18 Kasım’da bulunan ve geçen cuma aniden ortadan kaybolan ‘gizemli’ monolitin akıbeti belli oldu.



Sputnik'in Daily Mail'den aktardığı haberde, tur rehberliği yapan Sylvan Christensen, Instagram sayfasında paylaştığı bir videoda, 3 kişiyle birlikte monoiliti bir el arabasına bağlayıp götürürken gruptan başka birinin "En güvenli kelime ‘koş’” diyerek şaka yaptığı duyuluyor.

Christensen, "Utah Monoliti'ni kaldırdık çünkü kamusal alanlarımızı, doğal vahşi yaşamımızı, yerli bitkilerimizi, tatlı su kaynaklarımızı ve bunların üzerindeki insan etkilerini nasıl paylaştığımıza ve standartlaştırdığımıza dair açık emsaller var” dedi.



'KİŞİSEL EŞYALARINIZI KAMUSAL ARAZİLERDE BIRAKMAYIN'



100 binden fazla kez izlenen videoda, “Eğer sizden alınmasını istemiyorsanız, kişisel eşyalarınızı kamusal arazilerde bırakmayın” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Bölgede 18 Kasım’da helikopterle keşif yapan bir pilot tarafından keşfedilen 3.6 metre uzunluğundaki monolitin fotoğraflarının yayımlanmasının ardından, onu yakından görmek için birçok kişi bölgeye akın etmişti.

Adeta, Stanley Kubrick imzalı 1968 yapımı "2001: A Space Odyssey" filminden fırlamış gibi görünen yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilişkin sorular yanıtsız kalırken, meraklı kaşiflerin bölgeye akın etmesine neden olmuştu.

Bulunduğu günden bu yana uzaylılarla bile bağlantılandırılan ve çeşitli komplo teorilerine konu olan parlak metal monolit geçen cuma günü yine kaybolmuştu.

Monolitin bulunduğu bölgenin Şerifi Ofisi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ‘monolitin ortaya çıkmasını ve ardından kaybolması ya da çalınmasını araştıracak uygun kaynaklara sahip olmadıkları’ belirtilmişti.

Monolit'in fotoğrafları ilk kez 24 Kasım'da kamuyla paylaşılmıştı.