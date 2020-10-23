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  • ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından Amerika Zekat Vakfı'na 'liderlik' ödülü
23 Ekim 2020 Cuma 07:36 | Son Güncelleme:

ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından Amerika Zekat Vakfı'na 'liderlik' ödülü

ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından Amerika Zekat Vakfı'na 'liderlik' ödülü
AA

ABD'deki Zekat Vakfına "yoksullukla mücadelede liderlik" ödülü verildi. ZF Kurucu Başkanı Halil Demir, "Türkiye'nin Suriye sınırındaki yetimleri gözetmekten Chicago'nun yoksul emekçi kesimlerine kadar Zekat Vakfı, ARISE ile birlikte sosyal adalet ortak vizyonu için mücadele etmektedir." dedi.

ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından biri olan Amerika Zekat Vakfı (ZF), Chicago merkezli inanç-emek hareketi ARISE tarafından "2020 yoksullukla mücadelede liderlik" ödülüne layık görüldü.

AA'da yer alan haberde, ZF Kurucu Başkanı Halil Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle videokonferans yöntemiyle düzenlenen ödül töreninde, ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Demir, "Türkiye'nin Suriye sınırındaki yetimleri gözetmekten Chicago'nun yoksul emekçi kesimlerine kadar Zekat Vakfı, ARISE ile birlikte sosyal adalet ortak vizyonu için mücadele etmektedir." diye konuştu.

Ödülü takdim eden ARISE yönetim kurulundan rahip Marshall Hatch de "Zekat Vakfı gibi sadece açları doyurmak ve mültecilere barınak sağlamakla kalmayan, aynı zamanda yaşadığımız şehri ve dünyamızı izzet ve merhametle değiştiren kuruluşlara ihtiyacımız var." dedi.

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turmedya.com.tr'>can.yildiz@turmedya.com.tr</a></p><p>Editör: <

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