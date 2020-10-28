ABD'deki BM toplantıları iptal

Birleşmiş Milletler, üye ülkelerden Nijer’in BM Daimi Temsilciliği’nde 5 kişide korona tespit edilmesinin ardından New York’taki genel merkezinde tüm fiziksel toplantıları iptal etti. BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, iptal kararını193 üye ülkenin daimi temsilciliklerine mektup göndererek bildirdi. New York’un salgının merkezi haline gelmesinin ardından faaliyetlerini bir süre sanal ortamda gerçekleştiren BM, vaka sayılarının düşmesiyle sınırlı sayıda kişiyle yeniden fiziksel katılımlı toplantılar düzenlemeye başlamıştı.

