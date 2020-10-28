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28 Ekim 2020 Çarşamba 23:23 | Son Güncelleme:

ABD'deki BM toplantıları iptal

ABD'deki BM toplantıları iptal

Birleşmiş Milletler, Nijer'in BM Daimi Temsilciliği'nde korona tespit edilmesi sonucu New York genel merkezindeki fiziksel toplantıları iptal etti.

Birleşmiş Milletler, üye ülkelerden Nijer’in BM Daimi Temsilciliği’nde 5 kişide korona tespit edilmesinin ardından New York’taki genel merkezinde tüm fiziksel toplantıları iptal etti. BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, iptal kararını193 üye ülkenin daimi temsilciliklerine mektup göndererek bildirdi. New York’un salgının merkezi haline gelmesinin ardından faaliyetlerini bir süre sanal ortamda gerçekleştiren BM, vaka sayılarının düşmesiyle sınırlı sayıda kişiyle yeniden fiziksel katılımlı toplantılar düzenlemeye başlamıştı.

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