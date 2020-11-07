ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Biden'a dünya liderlerinden tebrikler gelmeye başladı

Dünya liderleri, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etmeye başladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter üzerinden Biden'a ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'e mesaj gönderen ilk liderler arasında yer aldı. Trudeau mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke, yakın dost, ortak ve müttefiktir. Dünya sahnesinde eşsiz bir ilişkiyi paylaşıyoruz. Birlikte çalışmayı ve her ikinizle bunu geliştirmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum."

MERKEL'DEN TEBRİK



Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in Twitter’dan paylaştığı kutlama mesajına göre, Merkel, şu ifadeleri kullandı:

"Tebrikler. Amerikan halkı karar verdi. Joe Biden ABD’nin 46’ncı başkanı olacak. Ona gönülden şans ve başarı diliyorum, aynı zamanda ülkenin seçilmiş ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris’i de tebrik ediyorum."

Joe Biden ile gelecekte birlikte çalışacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Merkel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir."

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'da Biden'ı başkan seçilmesinden ve yardımcısı Harris'i tarihi başarısından ötürü tebrik ederek şu paylaşımı yaptı:

"ABD, bizim en önemli müttefikimiz, iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz için yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum."

MACRON: HAYDİ BİRLİKTE ÇALIŞALIM



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında "Amerikalılar Başkanını seçti. Joe Biden'a ve Kamala Harris'e tebrikler. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapacak çok şey var. Haydi birlikte çalışalım." ifadelerini paylaştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında Biden'ı kutlayarak "ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrikler. Joe Biden, Yunanistan'ın gerçek dostu ve eminim başkanlığı sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişki daha da güçlenecek." paylaşımını yaptı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter'da şu ifadelere yer verdi:

"Amerikan halkına ve kurumlarına, demokratik hayatın olağanüstü katılımı için tebrikler. Başkan seçilen Joe Biden ile transatlantik ilişkiyi güçlendirmek için çalışmaya hazırız. ABD, sağlam bir müttefik ve stratejik bir ortak olarak İtalya'ya güvenebilir."

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Biden'ı soysal medya mesajıyla kutladı. De Croo, tebriklerini ilettikten sonra "Bu seçimde rekor sayıda seçmen oy kullandı. Bu, Amerikan siyasi hayatının ve demokrasisinin canlılığını göstermektedir." ifadesine yer verdi.

İsviçre Başbakanı Simonetta Sommaruga Twitter'da "JoeBiden ve KamalaHarris'e tebrikler. Bu güçlü bir işaret. İsviçre, yeni yönetimde ABD ile mükemmel ilişkilerimizin gelişmeyi sürdüreceğine ve zenginleşeceğine inanıyor." paylaşımını yaptı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Twitter hesabından "ABD Başkanlığına seçildiği için Joe Biden'a ve ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'e tebrikler. Çok ilham verici." paylaşımında bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonucunun Amerikan halkının büyük zaferi ve ABD demokrasisinin gücünün göstergesi olduğunu belirtti.

Biden'ı tebrik eden Djukanovic, seçim sonucunun, iki ülke arasındaki verimli iş birliğinde yeni bir başlangıç niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 46. başkanı seçilen Biden'ı şahsı ve Slovenya halkı adına tebrik etti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirilmişti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı Biden'ın, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandığını duyurmuştu.

Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasını yapmıştı.

AB'DEN BİDEN'A KUTLAMA

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yazılı açıklamasında AB'nin ABD'deki seçimleri yakından takip ettiğini ve seçim sürecindeki son gelişmeyi not ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"AB, Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i yeterli oya ulaşmalarından dolayı kutlamaktadır."

ABD seçimindeki rekor katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti:

"Sonuçların onay sürecini takip ediyoruz ve ABD seçim sisteminin yakında sonuçları açıklayacağına inanıyoruz. AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yazılı açıklama yaparak Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferlerinden ötürü samimi şekilde kutladığını bildirdi.

Von der Leyen, "AB ve ABD dost ve müttefiktirler. Vatandaşlarımız derin bağları paylaşmaktadır. Başkan seçilen Biden ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli ise "Yeni Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e en iyi dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Sassoli, şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın özellikle bu zor zamanlarda Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiye ihtiyacı var. Kovid-19'la mücadele, iklim değişikliği ve yükselen eşitsizlik konularında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

NATO'DAN KUTLAMA



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum."

"ABD'nin liderliğinin öngörülemez bir dünyada çok önemli olduğunu" belirten Stoltenberg, Biden ve Harris ile Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağı güçlendirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa için iyi olacağını belirterek, daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu vurguladı.