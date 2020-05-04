ABD'de yeni tehdit! 'Katil arılar' Çin'den mi geldi?

Koronavirüs, Avustralya orman yangınları, çekirge istilası, Taal Yanardağı’nın patlaması ve şiddetli Elazığ depreminin yaşandığı 2020 yılının henüz ilk yarısı tamamlanmamışken bu kez ise dev “katil arılar” (murder hornets) ortaya çıktı.

Aksam.com.tr’nin CNN International’dan aktardığı habere göre Asya kökenli dev arılar, şimdiye dek koronavirüsten yaklaşık 70 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de ilk kez görüldü.

ABD'DEKİ ARI POPÜLASYONU TEHLİKEDE

Asya kökenli dev katil arıların ABD’nin Washington eyaletine nasıl geldiklerinin henüz anlaşılamadığını kaydeden bilim insanları, katil arılar tarafından ülkedeki bal arılarının kafalarının koparıldığını ve bu durumun arı popülasyonunda felaketle sonuçlanabileceğini anlattı.

BOYLARI 5 SANTİME ULAŞIYOR

Washington Devlet Üniversitesinden uzmanlar, boyları beş santimetreden uzun olan Asya kökenli dev arıların birden fazla kez sokması durumunda alerjisi olmayan insanları bile öldürebilmelerinden dolayı “katil arı” olarak anıldıklarını belirtti.