Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8071
  • 6,4319
  • 273.295
  • 108937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu

ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu

ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu

ABD’nin San Francisco kentinden Atlanta kentine sefer yapan, Amerikan havayolu şirketi United Havayolları’na ait yolcu uçağındaki bir yolcuyu akrep soktu. Akrebin uçağa nasıl girdiği ise henüz belirlenemedi.

United Havayolları'nın ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinden, Georgia eyaletindeki Atlanta kentine geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen seferde yaşanan olayda, uçaktaki bir yolcuyu akrep soktu.

PANTOLONUNDAN ÇIKTI

Yolcunun, bacağında bir acı hissettiği, tuvalete gittiğinde ise akrebin pantolonunun paçasından çıktığı belirtildi. Uçakta bulunan sağlık personelleri yolcuya gerekli tıbbi müdahaleyi yaparken, uçuş görevlileri ise akrebi yakalayarak bir kutuya koydu.

Akrebin soktuğu yolcu, uçak Atlanta kentine iniş yaptıktan hemen sonra hastaneye kaldırıldı. Akrebin uçağa bir bavulda ya da çantada girmiş olabileceği düşünülüyor.


Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!

Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan Paylaştı: Devrim Yaptık

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Akçakoca sahilinde kum kıyıya 3 metre çekildi

Türkiye'ye korku salan Ali Göl efsanesi