ABD'de turist otobüsü devrildi: 4 ölü

ABD'nin Utah eyaletinde turistleri taşıyan bir kamyon kaza yaptı. Bryce Kanyon'u ulusal parkına yol alan otobüsün yaptığı kazada en az 4 kişinin öldüğü 15 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Çinli turistleri taşıyan otobüste şoförle birlikte 30 kişinin olduğu öğrenildi. Ulusal parka giden otobüs yoldan çıktı ve devrildi.

Otobüsteki bütün yolcuların Çin ya da Tayvan'dan gelen turistler olduğu belirtildi. 4 kişinin öldüğü 15 kişinin de yaralandığı kazada bazı yaralılar helikopterlerle en yakın hastanelere taşındı.