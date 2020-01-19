ABD'de Trump karşıtı binlerce kadın yürüdü

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren düzenli olarak yapılan "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü çeşitli kentlerde gerçekleştirildi.

Başkent Washington'daki gösterilere katılım birkaç binle sınırlı kalırken, New York'taki gösterilere daha az kişi katıldı.

Oldukça soğuk bir havada düzenlenen gösterilerde taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Trump'a mesaj gönderen kadınlar, Trump'ın başta göçmenlik ve kadın-erkek eşitliği olmak üzere çeşitli politikalarını eleştirdi.

Kongre binası ile Beyaz Saray arasında kalan Freedom Plaza'da toplanan göstericiler buradan Beyaz Saray’a kadar yürüdü. Beyaz Saray'ın önünde de eylemlerine devam eden kadınlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Trump'ın koltuğa oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinde ilk Kadınlar Yürüyüşünü düzenleyen kadın örgütleri, bu eylemlerini daha sonra düzenli hale getirmişti.