ABD'de tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti

Scottsboro şehrindeki Jackson County Parkı'nda meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapan İtfaiye Şefi Gene Necklaus, 35 teknenin tahrip olduğunu ve hasar gören teknelerin ev olarak kullanıldığını söyledi. Necklaus, ölü sayının artabileceğini aktardı.

Eşi ve oğlu ile marinada yaşayan Julie Jackson yangın anını anlatırken üzüntüsünü paylaştı: "Gerçekten çok korkunçtu. En kötüsü de insanların yardım edin diye attıkları çığlıklardı ama alevler yüzünden onlar için yapabileceğimiz bir şey yoktu. Onlara ulaşmamız imkansızdı".

Gece yarısından hemen sonra çıkan yangın teknede kalanları uykuda yakaladı. Görgü tanıkları 15-20 dakika içinde alevlerin tüm limanı sardığını söylüyor.

Yangından etkilenenler arasında çocuklar da bulunuyor.

AA