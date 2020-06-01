Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8114
  • 7,5834
  • 380.361
  • 107266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de sular durulmuyor... Washington'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı
01 Haziran 2020 Pazartesi 19:41 | Son Güncelleme:

ABD'de sular durulmuyor... Washington'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı

ABD'de sular durulmuyor... Washington'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı

ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür düzenlenen protestolara ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Özellikle dün gece düzenlenen protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanını 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı." ifadesini kullandı.

Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu akşam 19.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.


ABD tehdit etmişti... İran'ın gönderdiği son gemi Venezuela'ya ulaştı!
ABD'de sular durulmuyor... Washington'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rum yönetimine tepki: Failleri bir an evvel bulun
Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Tarih gecikince Vali küplere bindi... ‘İnsanların yüzüne bakamam‘
ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

Normalleşme resmen başladı! Bu sabah İstanbul

Normalleşme resmen başladı! Bu sabah İstanbul

ABD'de son durum! Polis şiddetine öfke dinmiyor

ABD'de son durum! Polis şiddetine öfke dinmiyor

Burak Yılmaz ve İstem Atilla ikinci kez nikah masasına oturuyor!

Burak Yılmaz ve İstem Atilla ikinci kez nikah masasına oturuyor!