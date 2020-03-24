ABD'de silah satışında 'korku' patlaması

ABD’de Kaliforniya, Washington ve New York başta olmak üzere, virüsten en çok etkilenen eyalet ve bölgelerde silah ve cephane satışlarında hızlı bir artış baş gösterdi. Bu eyaletlerdeki silah mağazaların önünde uzun kuyrukların olduğuna dair görüntüler paylaşıldı. Silah almak isteyenlerden biri olan Angel Colon, “Virüs nedeniyle her şey olabilir. İşimi şansa bırakmak istemiyorum. Toplumsal bir çalkantı yaşayabiliriz. Filmlerdeki gibi” dedi. Kaliforniya Polis Teşkilatı, silah satışları için sabıka kaydı sorgulamaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde internet sistemlerinin çöktüğünü anlattı.

IRKÇI PATLAMA ENDİŞESİ



LA Times gazetesi ise Amerikalıların ülke çapında silah stoklamaya başladığını sütunlarına taşıdı. İnternet silah ve mühimmat tedarikçisi ammo.com, yüzde 309’luk bir artış olduğunu ifade etti. Washington ve Kaliforniya gibi yerlerde Asya kökenlilerin ırkçılık dalgası endişesiyle silahlanmaya başladıkları belirlendi. Arcadia adlı dükkânın önünde de haftalardır kuyruklar var. Dükkânın sabihi tuvalet kağıdı gibi silah satın aldıklarını belirtti.