ABD'de şiddetli patlama... Noel sabahına böyle uyandılar

ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.

Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

Polis, Nashville'de yaşanan patlamayla ilgili olarak, "Kasıtlı bir olay olduğunu düşünüyoruz." dedi. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin de intikal ettiği olay yerinden 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.