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26 Ekim 2020 Pazartesi 23:48 | Son Güncelleme:

ABD'de seçmenler oy kuyruğunda bekliyor

ABD'de seçmenler oy kuyruğunda bekliyor

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışında erken oy verme süreci başladı.

New York’ta Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı için kentin beş farklı noktasındaki 88 merkezde oy kullanma işlemleri cumartesi günü itibarıyla devreye girdi. Sabah 10.00’da açılan sandıkların önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşuyor. Seçmenlerin sabahın erken saatlerinden akşama kadar sırada kaldığı belirtiliyor. 

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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