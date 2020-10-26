ABD'de seçmenler oy kuyruğunda bekliyor

New York’ta Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı için kentin beş farklı noktasındaki 88 merkezde oy kullanma işlemleri cumartesi günü itibarıyla devreye girdi. Sabah 10.00’da açılan sandıkların önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşuyor. Seçmenlerin sabahın erken saatlerinden akşama kadar sırada kaldığı belirtiliyor.