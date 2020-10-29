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  • ABD'de şaşkına çeviren olay: CIA ajanı gibi davranarak şirketleri dolandırdı
29 Ekim 2020 Perşembe 17:49 | Son Güncelleme:

ABD'de şaşkına çeviren olay: CIA ajanı gibi davranarak şirketleri dolandırdı

ABD'de şaşkına çeviren olay: CIA ajanı gibi davranarak şirketleri dolandırdı
DHA

ABD'de Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) görevlisi Courtney adlı kişi, CIA ajanı gibi davranarak birçok şirketi 4.4 milyon dolar (36 milyon TL) dolandırdı. Courtney çıkarıldığı mahkemede 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de DEA görevlisi Garrison Courtney, CIA ajanı gibi davranarak birçok ünlü şirketi 4.4 milyon dolar dolandırdı.

DHA'da yer alan habere göre, eski bir DEA yetkilisi olan Coutrney'in 2012-2016 yılları arasında CIA ajanı gibi davranarak şirketleri dolandırdı. Ajan gibi davranarak, bir çok ünlü şirketi, 4,4 milyon dolar (36 milyon 624 bin TL) dolandıran Courtney'in ABD ordusu, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri sözleşmelerinde 3,7 milyar doları (30 milyar 798 milyon TL) da güvence altına almanın eşiğinde olduğu bildirildi.

7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Courtney'in çıkarıldığı mahkemede, kendisini çok gizli bir görevde derin bir CIA ajanı olarak tanıttığı, sahte bir kimlik oluşturduğunu itiraf etti. Courtney, çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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