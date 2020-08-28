28 Ağustos 2020 Cuma 02:18 | Son Güncelleme:
ABD'de polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla ilgili Başsavcılık açıklaması: Aracında bıçak vardı
ABD'nin Wisconsin Eyalet Başsavcısı Josh Kaul, polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Blake’in otomobilinde bıçak bulunduğunu açıklayan Kaul, olayı şu sözlerle anlattı: “Pazar günü Kenohsa’da, erkek arkadaşının, izni olmadan evine girdiğini söyleyen kadının ihbarı üzerine polisin olay yerine gitti. Polis, şok tabancasıyla Blake’i tutuklamaya çalıştı ancak başaramadı. Aracına ulaşan Blake, kapıyı açıp eğilince, memur, gömleğini tutarak sırtına 7 kez ateş etti. Araçta yapılan aramada bulunan bıçağın dışında bir silah çıkmadı.”