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  3. ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı

ABD'nin Philadelphia kentinde birbirine bitişik 3 evde dün patlama meydana geldi. En az 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Philadelphia kentinin güneyinde birbirine bitişik 3 evde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, çökme tehlikesi nedeniyle binaya fazla yaklaşamadı. Patlamanın nedeni araştırılırken, öncelikle gaz kaçağı ihtimali üstünde durulduğu belirtildi.  1 kişinin cesedine ulaşılan patlamada, binalarda bulunan diğer kişilerin hayatından ümit kesildiği ifade edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin halen binaya giremedikleri belirtildi. 

 


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