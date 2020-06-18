ABD'de panik artıyor: Durum çok vahim

Dünya çapında 8.4 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 451 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü panik yaratmaya devam ediyor… Corona virüsü salgınının etkisini yitirdiğini düşünen Avrupa, normalleşme sürecine girerken ABD ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeden korkutan veriler gelmeye devam ediyor.

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre son 24 saat içerisinde 25.583 insanda corona virüsü tespit edildi. Yetkililer corona virüsüne bağlı ölümlerin de 755 arttığını duyurdu.

Güncel verilere göre ülkede 2.163.290 insanda corona virüsü tespit edilirken 117.717 insanın da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

FAUCI: BEN ŞAHSEN KATILMAM



ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da kurduğu “Corona virüsüyle mücadele timi”nde yer alan ve Amerikan halkının en güvendiği bilim insanlarından biri olan Dr. Anthony Fauci flaş bir açıklama yaptı.

Fauci, “Şu an halen birinci dalgayı yaşıyoruz” ifadesini kullandı. Özellikle ABD’nin Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon ve Teksas eyalerinde vaka sayısının artış göstermesinden endişe ettiğini söyleyen Fauci, bu cumartesi günü Oklahoma’da gerçekleşecek Trump’ın aylar sonraki ilk mitingine “Şahsen katılmayacağını” da dile getirdi.

Son günlerde bu eyaletlerde rekor seviyede artış olduğu açıklanırken, Nevada’daki günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye çıktığı da vurgulandı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün direktörü olarak görev yapan Fauci, “New York ve diğer eyaletlerde düşüş yaşanırken, diğerlerinde artış yaşanıyor. Bu durumdan endişeliyiz” dedi.

TÜRKİYE’DE MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ



Türkiye‘de coroan virüsü kaynaklı yeni vaka sayısı dün de 1.500’e yakın seyrini sürdürürken, İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske takma zorunluluğu getirildi.

Türkiye‘de dün corona virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 1.429 yeni vaka tespit edildi. Türkiye‘de toplam vaka sayısı ise 182.727’ye ulaştı. Dünkü test sayısı 52.901 olurken iyileşen sayısı 1,261 olarak kayıtlara geçti.

Dün akşam İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıklarken, Ankara ve Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.

Türkiye‘de Mart ortasında başlayan corona virüsü salgınında önlemlerin etkisiyle 800’lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan sonra tekrar artış trendine girdi.

ÇİN’DE ARTIŞ SÜRÜYOR



Corona virüsünün çıkış noktası olan Çin’de corona virüsü vakalarında artış devam ediyor… Corona virüsünün ilk görüldüğü ülke olan Çin’de vaka sayısının özellikle Pekin’de arttığı açıklanırken, son 24 saatte ülke genelinde toplam 24 vaka tespit edildiği belirtildi.

Pekin’de 21 yeni vaka, Hebei’de 2 ve Tianjin’de de 1 yeni vaka görüldüğü duyuruldu. Pekin’deki bir toptancı pazarında geçen hafta tekrar ortaya çıktığı tahmin edilen salgında şu ana kadar 158 yeni vaka tespit edilmişti. Pekin yönetimi küme halinde başlayan salgın ile birlikte sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirmeye başlamıştı.

BREZİLYA’DA 1 MİLYONA YAKLAŞILDI



Corona virüsü salgınına zamanında müdahale etmeyen ülkelerin başında gelen Brezilya’da toplam vaka sayısı 1 milyon seviyesine yaklaştı…

Salgının tespit edildiği ilk günlerde, “Kötü bir ekonomi corona virüsünden daha tehlikelidir” diyen ve sokağa çıkma yasaklarını sık sık eleştiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgını umursamaz tavırları ülkeyi çöküş noktasına getirdi. ABD’nin ardından vaka sayısı bazında dünya sıralamasında ikinci sırada olan Brezilya’da salı gününden beri 32.188 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

Böylelikle ülke çapında toplam corona virüsü vaka sayısı 955.377’ye çıktı. Yetkililer corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 46.510’a çıktığının da altını çizdi.

HİNDİSTAN’DA KORKUTAN SIÇRAMA



Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan ülkesi Hindistan’da bugüne kadar yaşanan en büyük sıçrama tespit edildi. Resmi verilere göre ülkede son 24 saat içerisinde 12.881 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Ülkede toplam corona virüsü vaka sayısı 366.946’ya çıkarken, son 24 saat içerisinde 334 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Hindistan’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 12.237’ye çıktı.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ



Corona virüsü salgınının en sert vurduğu Avrupa ülkelerinden biri olan Birleşik Krallık’ta da vaka sayısındaki artış sürüyor. Resmi verilere göre ülkedeki Covid-19 vaka sayısı 300.717’ye çıktı.

Yapılan açıklamada ülkede en az 42.238 insanın da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.