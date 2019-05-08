ABD'de okula silahlı saldırı

ABD medyasında yer alan habere göre, Highlands Ranch bölgesinde okula silahla gelen iki öğrencinin açtığı ateş sonrası bir öğrenci öldü, 8'i öğrenci de yaralandı.

Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun kritik olduğunu belirten yetkililer, aynı okulun öğrencisi olan iki saldırganın ise göz altında olduğunu ifade etti.

(AA)