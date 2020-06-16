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  3. ABD'de Müslüman milletvekili Omar'ın babası koronadan öldü
16 Haziran 2020 Salı 13:39 | Son Güncelleme:

ABD'de Müslüman milletvekili Omar'ın babası koronadan öldü

ABD'de Müslüman milletvekili Omar'ın babası koronadan öldü

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Omar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, babasının "Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle" yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Temsilciler Meclisinde Minnesota'yı temsil eden Demokrat Partili Omar, "Babam Nur Omar Mohamed'i kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum. Onun, benim ve onu tanıyanlar için değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır." ifadelerini kullandı.

Somali göçmeni bir ailenin çocuğu olan Omar, 1995 yılında babasıyla birlikte ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ABD'ye iltica etmişti.

Omar ve Filistin kökenli Rashida Tlaib, Ekim 2018'de yapılan ara seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçilerek ABD Kongresinde yer alan ilk Müslüman kadın vekiller olmuştu.

ABD'de bugüne dek 2 milyon 182 bin 951 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 118 bin 283 kişi yaşamını yitirdi.

(AA)

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