Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0527
  • 6,7598
  • 247.849
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de milyonlarca insan tehlike altında!

ABD'de milyonlarca insan tehlike altında!

ABD'de milyonlarca insan tehlike altında!

ABD´de 4 eyaleti vuran 19 hortumun ardından milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Oklahoma, Teksas, Missouri ve Arkansas eyaletlerini en az 19 hortumun vurduğu belirtildi. Oklahoma, Missoru ve Arkansas´ın hala hortum tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken; hortum ve hortum sonrası oluşabilecek sel yüzünden birçok evin, işyerinin ve aracın zarar görme riski taşıdığına ve 15 milyondan fazla kişinin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğuna değinildi. Ulusal Meteoroloji Dairesi, hortumla beraber savrulan eşya ve parçalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca haberde, Oklahoma´da birçok otoyolun sel nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu ve bazı evleri su bastığı belirtilirken, yetkililerin sürücülere devam eden sel nedeniyle yola çıkmama çağrısı yaptığına değinildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur ilk filminden kazandığı parayı bakın ne yapmış?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
‘O sizin uydurmanız‘
Arkadaşımız Tuğba bu bölümde pizzacı olmaya karar verdi. Bakalım pizzacı olmak kolay bir iş mi ve ar

Pizzacı Olmak Kolay mı Sandın? | #KolaymıSandın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Telefonu uçakta uçuş moduna almasanız ne olur?

Quentin Tarantino’dan seyircilere spoiler uyarısı