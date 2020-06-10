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  3. ABD'de Merriam-Webster sözlüğündeki 'ırkçılık' tanımı güncelleniyor
10 Haziran 2020 Çarşamba 16:38 | Son Güncelleme:

ABD'de Merriam-Webster sözlüğündeki 'ırkçılık' tanımı güncelleniyor

ABD'de Merriam-Webster sözlüğündeki 'ırkçılık' tanımı güncelleniyor

Irkçılık tartışmalarının alevlendiği ABD'de Merriam-Webster sözlüğünün editörlüğü, Missourili bir kadının şikayeti üzerine 'ırkçılık' kelimesinin tanımını güncelleme kararı aldı.

ABD basınındaki haberlere göre, Drake Üniversitesinden yeni mezun 22 yaşındaki Kennedy Mitchum, Merriam-Webster'a, sözlükte "ırkçılık" kelimesinin tanımına, "sistematik zulüm" referansının dahil edilmesi talebiyle bir e-posta gönderdi.

Mitchum, 189 yıllık şirketin kendisine cevap vermesine şaşırdığını dile getirirken, karşılıklı birkaç yazışmadan sonra Merriam-Webster editörlüğü, revizyona ihtiyaç duyulduğunu kabul etti.

Editörlüğün "ırkçılık" tanımını revize etme kararını, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında gösterilerin düzenlendiği dönemde alması dikkati çekti.

- "BELİRLİ BİR GRUP İNSAN İÇİN ZULÜM SİSTEMİ"

Kennedy Mitchum, basına yaptığı açıklamada, yazışmalarda, sözlükte "ırkçılığın" mevcut tanımının, gerçekte dünyada yaşananları temsil etmediğini anlatmayı sürdürdüğünü belirterek "Gerçek hayatta yaşanan ırkçılık sadece bir ön yargı değil. Bu sadece 'Herhangi birinden hoşlanmıyorum' demek değil. Belirli bir grup insan için zulüm sistemi." ifadesini kullandı.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve 2 haftayı aşkın bir süredir devam eden protestolarda polis teşkilatında reform talep ediliyor.

(AA)

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