ABD'de marketler ve gıda şirketleri ikinci bir koronavirüs dalgasına karşı stok yapmaya başladı

Koronavirüs vakalarındaki yeni artış ve yaklaşan tatil telaşı nedeniyle ABD’deki marketler ve gıda şirketleri, stok yapmaya başladı.

Aksam.com.tr'nin The Wall Street Journal'den aktardığı habere göre, ABD'de bazı sağlık uzmanları başka bir yaygın virüs vakası salgını ve bununla birlikte yeni kısıtlamalar görülebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Süpermarketler de sonbahar ve kış aylarına hazırlanmak için bakkaliye stoklamaya ve bunları erkenden depolamaya başladı.

Gıda şirketleri ise en popüler ürünlerinin üretimini hızlandırmaya başladı. Sektördeki liderler başka bir pandemi dalgası karşısında hazırlıksız yakalanmayacaklarını belirtti.

Genel Müdür Anthony Hucker, Southeastern Grocers LLC'nin normalde envanter planlamasına başlamadan aylar önce yaz boyunca tatil hindileri ve jambonları güvence altına aldığını söyledi. Başkan Chris Testa, market toptancısı United Natural Foods Inc.'in ekstra kızılcık sosu, bitki çayı ve soğuk ilaç envanterini yüklediğini ifade etti.

"SALGIN PALETLERİ" İNŞA EDİLİYOR

400'den fazla mağazadan oluşan kooperatifin perakende operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Darin Peirce, Associated Food Stores'un yakın zamanda temizlik ve sanitasyon ürünleri için "salgın paletleri" inşa etmeye başladığını, bu nedenle depolarda her zaman bir miktar envantere sahip olduğunu söyledi. Şirket, yüksek talep senaryolarını daha iyi yönetebilmek için protokoller oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

GIDA SATICILARI TEMEL MALZEMELERİ AYLARCA STOKLUYOR

Koronavirüs nedeniyle yaşanan bu gelişmelerin ışığında birçok perakendeci dağıtım kapasitesini ve depo alanını genişletti, vardiyaları değiştirdi.

Gıda satıcıları, insanların evde toplanmasının beklendiği bu kışa daha iyi hazırlanabilmek için makarna sosu ve kağıt ürünleri gibi temel malzemeleri haftalar yerine aylarca stoklamaya başladı.

GIDA SATICILARI POTANSİYEL BİR KORONAVİRÜS DALGALANMASINA HAZIR OLMAK İSTİYORLAR

Gıda satıcıları, yaz aylarında düşüşe geçtikten sonra birçok eyalette günlük bildirilen koronavirüs vakalarının tekrar artması nedeniyle uzmanların uyardığı potansiyel bir başka dalgaya hazır olmak istediklerini belirtti.

Yetkililerin restoranlara veya işyerlerine getirilen kısıtlamaları yeniden uygulamaya koyması durumunda talepte yeni bir artış olacağı için pişirme ürünleri, makarna, et ve kağıt havlu gibi ürünlere olan talebin daha da artması bekleniyor. Bu nedenle bazı perakendeciler, depolara ve e-ticarete yapılan son yatırımların önümüzdeki aylarda eve teslimat talebini karşılamalarına yardımcı olacağına da inandıklarını aktardı.