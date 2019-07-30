ABD'de mağazaya silahlı saldırı: 2 ölü

Silahlı saldırı, Mississippi eyaletinin kuzeyinde bulunan Southaven bölgesinde bir mağazaya düzenlendi. Saldırı sonucunda, 1 kişi mağazanın içinde, 1 kişi ise otoparkta öldürüldü.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken; 1 polis memurunun da saldırı sırasında vurulduğu, ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA