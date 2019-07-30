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ABD'de mağazaya silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'de mağazaya silahlı saldırı: 2 ölü

ABD´de bir mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda, 2 kişinin öldüğü bildirildi. Şüphelinin ise olay yerinde vurulduğu belirtildi.

Silahlı saldırı, Mississippi eyaletinin kuzeyinde bulunan Southaven bölgesinde bir mağazaya düzenlendi. Saldırı sonucunda, 1 kişi mağazanın içinde, 1 kişi ise otoparkta öldürüldü.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken; 1 polis memurunun da saldırı sırasında vurulduğu, ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA

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