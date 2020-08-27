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  3. ABD'de 'Laura' kasırgasında ilk can kaybı yaşandı!
27 Ağustos 2020 Perşembe 18:23 | Son Güncelleme:

ABD'de 'Laura' kasırgasında ilk can kaybı yaşandı!

ABD'de 'Laura' kasırgasında ilk can kaybı yaşandı!
IHA

ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ilk can kaybı yaşandı. Laura, Louisiana'nın ardından Teksas eyaletini de vurdu.

ABD’nin Louisiana eyaletini kategori 4 seviyesinde olan Laura kasırgasının vurmasının ardından ilk can kaybı yaşandı. Louisiana Valisi John Bel Edwards yaptığı açıklamada, kasırganın vurduğu eyalette, bir evin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 14 yaşındaki bir kızın hayatını kaybettiğini açıkladı. 

İHA'nın aktardığı habere göre, kasırga’nın vurduğu Louisiana’da aşırı yağışlar nedeni ile sel ve taşkınlar yaşanırken, birçok ev ve iş yeri hasar gördü.

LAURA, TEKSAS’I DA VURDU

Laura kasırgası, Louisiana’nın ardından Teksas eyaletinde de bazı bölgeleri vurdu. Teksas Valisi Gregg Abbot yaptığı açıklamada, Laura’nın Teksas eyaletinin batısında yer alan ve Louisiana’ya yakın olan Port Arthur, Beaumont ve Orange bölgelerini sert bir şekilde vurduğunu belirtti. Gregg, kasırganın yönünü Teksas-Louisiana eyalet çizgisi boyunca yaklaşık 100 mil kuzeye doğru hareket etmeye devam ettiğini ifade etti. Vali Gregg, binlerce kişinin can güvenliği nedeni ile tahliye edildiğini, hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Teksas ve Louisiana valileri yaptıkları açıklamalarda, arama-kurtarma çalışmalarının her iki eyalette devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini ifade etti. Valiler, kasırganın beklenen kadar korkutucu olmadığını dile getirdir.

Öte yandan Laura kasırgası, bugün sabah saatlerinde saatte 240 kilometreye varan hızla Louisiana eyaletindeki Cameron sahiline ulaşmıştı.

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