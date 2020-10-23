ABD'de Kovid-19'la ilgili ürperten rapor: Ölenlerin sayısı sanılandan çok daha fazla

ABD'deki koronavirüs salgınıyla ilgili araştırma yapan CDC, hazırladığı raporunda ülkede salgın kaynaklı ölümlerin 300 bin civarında olabileceğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, raporda, "normalin dışında olduğu düşünülen" veya "yanlış sınıflandırılmış 100 bin civarında ölümün" Kovid-19 salgını ile ilintilendirilebileceği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm rakamının 300 binin üzerinde olabileceği vurgulandı.

Prof. Dr. Paul Sutton, salgının, Kovid-19 ile doğrudan ilintilendirililenlerin dışındaki ölümlerde de muazzam bir etkiye sahip olduğunu ve ölenlerin sayısının resmi açıklamaların çok ötesine geçebileceğini ifade etti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki verilere göre ABD'de, koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.