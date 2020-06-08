Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,794
  • 7,6793
  • 369.41
  • 110454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 447'ye yükseldi
08 Haziran 2020 Pazartesi 17:05 | Son Güncelleme:

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 447'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 447'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri.. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 447'ye yükseldi.

 ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 194 artışla 2 milyon 8 bin 303'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

ABD'yi, 691 bin 962 vakayla Brezilya, 476 bin 658 vakayla vakayla Rusya ve 288 bin 630 vakayla İspanya izliyor.

Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 398 bin 828 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 442 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 166 binden fazla vakayla New Jersey ve 132 bine yakın vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 300 bine yaklaşırken 761 binden fazla kişi iyileşti.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Türkiye bölgede petrol arayacak! 7 ruhsat alanı belirlendi
İYİ Partili Türkkan'a Bakanlık'tan jet yanıt! ‘Yüzde 96'dı yerli‘
Az önce açıkladı: Sezon sonunda ayrılıyorum
Bu görüntülerdeki herkes aranıyor! Harekete geçildi
ABD, İngiltere Prensinin yakasını bırakmıyor... Aralarındaki bağlantı ortaya çıkacak!
'Libya'da siyasi çözüm BM öncülüğünde gerçekleşmeli'

'Libya'da siyasi çözüm BM öncülüğünde gerçekleşmeli'

Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü'ye sert çıkt&#

Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü'ye sert çıktı: İşsiz kalmasının nedeni kadınlara uyguladığı şiddettir!

Kalp krizini önleyen 10 şifalı besin

Kalp krizini önleyen 10 şifalı besin

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...