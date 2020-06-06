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  3. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1200 arttı
06 Haziran 2020 Cumartesi 17:06 | Son Güncelleme:

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1200 arttı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1200 arttı

Son Dakika Haberleri.. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1200 artarak 111 bin 408'e çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 200 artarak 111 bin 408'e çıktı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 927 artışla 1 milyon 967 bin 273'e ulaştı.

Önceki gün son 24 saatteki artış 21 bin civarındayken, bugün artışın 41 bin ile iki katına çıkması dikkati çekti.

Salgında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 200 artarak 111 bin 408'e çıktı.

ABD'yi, 646 bin 6 vakayla Brezilya, 458 bin 689 vakayla Rusya ve 288 bin 58 vakayla İspanya izliyor.

- PROTESTOLARIN SALGININ YENİDEN BÜYÜMESİNE NEDEN OLACAĞI ENDİŞESİ

Salgından en fazla etkilenen New York'ta ise vaka ile ölümler azalsa da ırkçılık ve polis şiddetine karşı süren protestoların salgının yeniden büyümesine neden olacağı endişesi taşınıyor.

Şu ana kadar 396 binden fazla vakanın görüldüğü eyalette, can kaybı 30 bin 372'ye yükseldi.

New York'u 165 binden fazla vakayla New Jersey ve 125 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 20 milyon 279 bine ulaşırken, 738 binden fazla kişi ise iyileşti.

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