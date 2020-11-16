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  • ABD'de Kovid-19 korkunç boyutlara ulaştı: Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor
16 Kasım 2020 Pazartesi 12:04 | Son Güncelleme:

ABD'de Kovid-19 korkunç boyutlara ulaştı: Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor

ABD'de Kovid-19 korkunç boyutlara ulaştı: Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor
DHA

ABD'de rekor seviyeye çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle El Paso haspishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ABD'de, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

DHA'da yer alan habere göre, ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

SAATTE 2 DOLARA MORGA CESET TAŞIYORLAR

Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüste ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardınndan bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. 

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