ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 300 bin sınırına yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 992 artarak 299 bin 877'ye yükseldi.

AA'nın Worldometers'den aktardığı habere göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 221 bin 675 artışla 16 milyon 55 bin 427'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 992 artarak 299 bin 877'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 339 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 215 milyon 186 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 486 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 410 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 94 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 326 ile ilk sırada yer alan New York, 782 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 807 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 783 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.