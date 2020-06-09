Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bini geçti
09 Haziran 2020 Salı 17:08 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bini geçti

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e yükseldi.

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 135 artışla 2 milyon 27 bin 438'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e yükseldi.

ABD'yi, 711 bin 696 vakayla Brezilya, 458 bin 253 vakayla Rusya ve 288 bin 797 vakayla İspanya izliyor.

Salgının en fazla etkilediği eyalet olan New York'ta vaka sayısı 399 bin 892 kişi olarak kayda geçti. Burada 30 bin 516 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 167 bine yaklaşan vakayla New Jersey ve 134 binden fazla vakayla California takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 728 bini, iyileşen hasta sayısı da 773 bini aştı.

(AA)

Belediye başkanının sözleri kızdırdı
İsrail basınından dünyaya mesaj: Çok geç olmadan Netanyahu durdurulmalı!
Paris Başsavcısı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
Bitti bu iş! 3,5 milyon TL'ye transfer tamam
Ekonomi yeni normal sürece adapte oldu mu?
Suriye'de ekonomik kriz protesto ediliyor

Suriye'de ekonomik kriz protesto ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı

Eser-Berfu Yenenler çiftinden romantik yıl dönümü kutlaması

Eser-Berfu Yenenler çiftinden romantik yıl dönümü kutlaması! 'Ben sanki hep o sarıldığımız andayım'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları