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  3. ABD'de koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı
26 Mayıs 2020 Salı 17:07 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

ABD'de koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 99 bin 847'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 734 artarak 1 milyon 708 bin 473'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 491 artarak 99 bin 847'ye çıktı.

ABD'yi 376 bin 669 vakayla Brezilya, 362 bin 342 vakayla Rusya ve 282 bin 480 vakayla İspanya izliyor.

- Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 372 bin 494 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 310 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 156 binden fazla vakayla New Jersey ve 112 binin üzerinde vakayla Illinois takip etti.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyon 200 bine, iyileşen hasta sayısı da 465 bine yaklaştı.


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